في الويك إند.. نرشح لك 5 أماكن خروج للاستمتاع بالطقس المعتدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

ينتظر الجميع يوم العطلة "الويك إيند"، ويختلف كل منّا في قضاء هذا اليوم، البعض يجد أن النوم والاسترخاء ممتع بالنسبة له، والآخر يُفضل الخروج والتنزه رفقه أحبائه وأصدقائه.

ومع الطقس المشمس واعتدال الحرارة، فجولتنا في "الويك إند" هذا الأسبوع ستكون في أماكن مفتوحة، بعضها على النيل، والأخرى بين المساحات الخضراء، لتستمتع بالجو المعتدل وتلتقط الصور التذكارية مع من تُحب.

- نايل ستيدج

إذا كنت من مُحبي التصوير، وقضاء يوم في مكان مختلف كالنجوم، فإليك "نايل ستيدج" Nile Stage، وهو يحتوي على أكتر من مكان للتصوير، ومجهز لـ"الفوتو سيشنز"، إذ يمكنك قضاء وقت ممتع ومختلف في مكان "أوبن إير" والتصوير سيكلفك 50 جنيهًا فقط.

العنوان: شارع عبدالعزيز آل سعود- المنيل- بجوار الاتحاد العربي أمام بنك البركة.

- كافيه"أوبرا"

‎فطار على النيل يعطي إحساسا بالراحة والهدوء، وL'Opera Restaurant & Cafe يتميز بمساحته الكبيرة الواسعة، كما أنه به أماكن outdoors على النيل مباشرة، وقاعات indoor مكيفة بزجاج شفاف يبرز من خلاله ڤيو للنيل، كما يمكنك التقاط مجموعة من الصور بأحلى مناظر.

وإذا كنت من مُحبي الموسيقى والأجواء الهادئة فيمكنك الاستمتاع بعزف الكمانجا ابتداءً من 7 مساءً في أيام "الخميس والجمعة والسبت".

‎العنوان: 121 شارع النيل، الدقي، الجيزة.

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- حديقة الأزهر

يمكنك زيارة مطعم البحيرة وكافيتريا واحة النيل الذي يقع على الجانب الآخر من الحديقة وهو موقع متميز تتمكن من خلاله رؤية البحيرة والتمتع بصوت المياه المتدفق من الشلالات والتقاط الصور. وكذلك يمكنكم الاستمتاع بالهدوء بالجلوس في المقاعد الخشبية المحيطة بفناء النخيل وبإمكانكم أخذ المشروبات ووجبات الغذاء الخفيفة على مدار اليوم، ومشاهدة السور الأيوبي الذي بناه القائد صلاح الدين الأيوبي.

الحديقة متاحة للزيارة أيام السبت والأحد من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 11:00 مساءً.

باقي أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً.

- حديقة الأسرة

إذا كنت تبحث عن حديقة بمنطقة مفتوحة للاسترخاء والمرح، فقد حصلت على المكان المناسب، فإن family park حديقة رائعة مع أنشطة مذهلة لجميع الأعمار.

المكان يتميز بأنه مفتوح للتصوير وقضاء وقت في الهواء الطلق، والعديد من الأنشطة وخاصةً للأطفال، كما أن الحديقة وتكلفته لا تتعدي الـ 40 جنيها.

العنوان: مدخل الرحاب 2 الكيلو 26 طريق القاهرة - السويس الصحراوي.

- مركب وسط النيل

في جولة ممتعة وسريعة بأحد المراكب السياحية الموجودة على أي مرسى بالنيل يمكنك قضاء وقت ممتع تحت أشعة الشمس، لن تكلفك الرحلة الواحدة أكثر من 10 جنيهات سعر التذكرة للفرد الواحد.