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تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإصدار ألبومها الجديد، الذي تنشغل حاليًا في تسجيله، كما نشرت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، لتسأل متابعيها عن المنتظرين لألبومها.
فكانت الفنانة ياسمين صبري ضمن المتابعين الذين عبروا عن اشتياقهم لسماع الألبوم الجديد، معلقة: "أنا" مع وضع "إيموشن" قلوب، ومن ثم ردت الفنانة اللبنانية لتصف ياسمين صبري بـ"سيدتي الجميلة"، فما كان من ياسمين صبري، إلا الرد عليها وصفتها بـ"ملكة".
ويذكر أن ياسمين صبري، تشارك في تصوير مسلسلها الجديد "فرصة ثانية"، الذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر "الملكة" و"سيدتي الجميلة".. وصلة غزل بين إليسا وياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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