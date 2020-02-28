"كيمونو الياباني وبطانية".. يسرا بأزياء "غير تقليدية" بسبب "فوج"

3 إطلالات "غير تقليدية"، أثارت بها الفنانة يسرا، الجدل بين جمهورها، خلال خضوعها لجلسة تصوير، بعدسة حسن حجاج، لصالح النسخة العربية لمجلة "فوج" العالمية، احتفالا بالعيد السنوي الثالث لذلك الإصدار، والمقرر نشره في الأسواق شهر مارس المقبل.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 6700 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "إستايلك حلو"، و"لبسك غريب أوي" و"زي القمر يا يسرا".

فيما يلي تفاصيل أزياء يسرا في جلسة تصوير "فوج"

الكيمونو الياباني

ظهرت الفنانة يسرا، بزي فضفاض، يحمل نقوشا متعددة الألوان، يشبه "الروب"، يُطلق عليه "كيمونو" أو "كَيمُون"، يميز النساء باليابان، مع ارتدائها نظارة شمسية حمراء كبيرة الحجم.

فستان وقبعة متعددة الألوان

وفي إطلالتها الثانية، ظهرت بفستان أسود طويل وفضفاض، مزين بنقوش تجمع بين الأبيض والأصفر، وقبعة سوداء صغيرة الحجم، مزينة برسومات متعددة الألوان، من تنسيق الأستايلست الأجنبية ليزا جارفيس، وكاتي تروتر.

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بطانية طويلة

منذ يومين، نشرت يسرا، أول صورة لها من جلسة التصوير، مساء أمس، وهى تتشح بـ"بطانية"، والتي جاءت من القطيفة باللون الأزرق، ونقوشات أخرى بألوان الأصفر والأحمر، بتوقيع كل من "Katie Trotter"، و"JARVIS" للأزياء، مع قبعة طويلة ونظارة شمسية حمراء اللون، مع حذاء أحمر مفتوح من الأمام.

يشار إلى أن مجلة "فوج"، أجرت عددا من الحوارات الصحفية، و"فوتو سيشن" التي تتميز بكثرة الألوان، والتصميمات "خارج الصندوق"، مع فنانات في الوطن العربي، من بينهن، النجمة يسرا، ومصممة الأزياء الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، والمطربة السورية أصالة.