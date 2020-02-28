بحبوب القهوة أو الخل.. تخلصي من رائحة الميكروويف الكريهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري

تعاني بعض السيدات من خروج رائحة كريهة من الميكروويف، وربما لا تعرف بالضبط السبب وراء ذلك.

ترك بقايا الطعام، أو الاستخدام الخاطئ للميكروويف، يمكن أن يسبب في هذه الروائح غير المستحبة، ويمكن التغلب على هذه الروائح ببعض الطرق البسيطة، بحسب ما أوضح موقع "Wiki how".

المعادن

لا تستخدمي أي نوع من أنواع المعادن داخل الميكروويف، لأنها نتنج روائح كريهة، كما أنها تتسبب في تلف الجهاز.

- الخل الأبيض

سخني كوب ماء مضاف إليه خل أبيض في الميكروويف لمدة 4 دقائق، البخار الناتج سيساعدك على تنظيف أي دهون في الداخل. بعد ذلك امسحي الميكروويف من الداخل بقماشة مبللة بالماء.

ويمكنك استخدام نفس الطريقة، ولكن مع إضافة ليمون، أو برتقال، للتخلص من الروائح الكريهة.

- صودا الخبز

Advertisements

استخدمي قماشة مبللة مع صودا الخبز، لإزالة البقع الدهنية وكذلك الروائح الكريهة من داخل الجهاز.

- قرنفل أو قهوة أو توت

ضعي بضع عيدان من القرنفل أو حبوب قهوة، أو التوت، جافة كما هي في الميكروويف، سوف تحصلين على رائحة منعشة.

اقرأ أيضا:

16 نصيحة لتجنب مخاطر الطهي في الميكروويف

بالفيديو- احذر غلي الماء في الميكروويف.. نتائج كارثية

غير تسخين الطعام.. 6 استخدامات أخرى للميكروويف "لا تعرفينها"

8 أشياء احذر من وضعها في الميكروويف