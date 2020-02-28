احذر شخير شريك حياتك قد يصيبك بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي:

أظهرت دراسة جديدة أجريت في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بالولايات المتحدة، أن شخصاً واحداً من بين كل سبعة أشخاص يصدر أصوات شخير مرتفعة أثناء النوم ليلاً بشكل يزيد من ضغط الدم لدى شريك الحياة، وفقا لموقع 24 الإماراتي:

فإن سماع أصوات مرتفعة بشكل مستمر ليلاً كشخير شريك الحياة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، بسبب قلة النوم مما يؤدي إلى صعوبات في تنظيم هرمونات التوتر، وإدارة ضغط الدم.

وقال الدكتور مودي سوهو، وهو باحث مشارك في الدراسة: "يمثل الشخير مصدراً للتلوث بالضوضاء، ويمكن لشركاء السرير أن يعانوا من مستويات الصوت غير الصحية، لذلك ينصح باستخدام سدادات الأذن للتقليل من آثار ضوضاء الشخير".

ويقول الخبراء إن الشخير هو مصدر كبير للتلوث بالضوضاء، وحذروا من أن تلوث الضوضاء يتسبب بـ 12000 حالة وفاة مبكرة و48000 إصابة بأمراض القلب سنوياً في أوروبا، وفق ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.