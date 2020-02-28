- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
في حالة نادرة تحدث مرة كل 32 مليون حالة، أنجبت سيدة في يوم عيد الحب عام 2015 توأم من بنتين، وعقب خمسة أعوام، وفي اليوم ذاته، أنجبت توأما جديدا من بنتين أيضا.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، قبل 8 أسابيع على موعد ولادتهما الطبيعية، أنجبت جوانا جريجوري، البالغة من العمر 40 عاما، التوأم "إيلا" و"أفا".
وقالت جوانا: "بكل تأكيد لن ننسى أبدا أعياد ميلادهن، ومن الأفضل ألا ينسى كريس يوم عيد الحب، كل الأشياء تشعر المرء بالسحر".
ومن جانبه، قال الزوج "كريس"، إنه لن يكون له أي عذر لنسيان عيد الحب، لأنهم سيحتفلون بأربعة أعياد ميلاد في يوم واحد.
وأوضحت "جوانا"، أنها أنجبت التوأم في جراحة قيصرية، واصفة الأمر بالـ "مفاجأة الجميلة".
وباتت "جوانا" أما لثمانية أطفال، حيث أنها أنجبت من "كريس"، طفلا قبل 7 أعوام، كما أن لديها ثلاثة أبناء آخرين من زواج سابق، فيما لكريس ابنتان أيضا من زواج سابق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 5 أعوام التاريخ يعيد نفسه.. أمريكية تنجب كل بناتها في "عيد الحب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.