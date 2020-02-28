الامارات | انتحار كاتبة أعمال «نتفليكس».. الموهوبة أمام الكاميرا وخلفها

شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار كاتبة أعمال «نتفليكس».. الموهوبة أمام الكاميرا وخلفها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منصة نتفليكس، وأسرة مسلسل «جينت فيلد» انتحار الكاتبة والممثلة اللاتينية كاميلا ماريا كونسبسيون (28 عاماً)، إذ أصدرت الشبكة بياناً قالت فيه: «كاميلا كانت كاتبة موهوبة تناضل من أجل التمثيل أمام الكاميرا وخلفها.. ونشعر بحزن كبير بعد علمنا بموت كاميلا.. فقد أسهمت بجرأة وحسم في هذه الصناعة بكتابتها في مسلسل Gentefied.. وسيستمر إرثها في عملها».

بينما ذكرت أسرة المسلسل في بيان لها: «يتملكنا حزن كبير بسبب فقدان كاميلا كونسبسيون، والتي سرعان ما دخلت قلوبنا كأخت وكاتبة وصديقة، وقد شاركت في كتابة حلقة تحمل اسم Protest Tacos.. فقد كانت موهبة كبيرة ولامعة بخلاف صوتها الذي كان فريداً.. نشعر بحزن عميق لفقدان أحد ألمع نجومنا».

وعملت كونسبسيون كمساعد للكتاب في المسلسل التلفزيوني الدرامي الكوميدي «Gentefied» والذي عرض للمرة الأولى على Netflix في 21 فبراير الجاري. كما شاركت في كتابة أعمال أخرى لنتفليكس» مثل Daybreak، وساهمت مؤخراً في كتابة سلسلة أفلام الزومبي.