الامارات | بسبب كورونا.. ديزني لاند طوكيو تغلق أبوابها

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. ديزني لاند طوكيو تغلق أبوابها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشركة التي تتولى تشغيل ملاهي ديزني لاند في طوكيو اليوم الجمعة إن المتنزه الترفيهي الشهير سيغلق أبوابه اعتباراً من غد وحتى 15 مارس المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا في اليابان.

وأضافت شركة أورينتال لاند أنه سيغلق متنزه ديزني سي أيضاً اعتباراً من الغد.

ويأتي القرار بعدما دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إغلاق جميع المدارس للحيلولة دون انتشار الفيروس. وحثت الحكومة أيضاً على إلغاء التجمعات الكبيرة أو تقليصها لمدة أسبوعين.

