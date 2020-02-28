نصائح للتخلص من اﻷرق والحصول على نوم مريح

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
قال البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه إنه يمكن مواجهة صعوبات النوم من خلال اتخاذ بعض التدابير البسيطة، مثل ضبط درجة حرارة غرفة النوم بحيث تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
وأضاف الأستاذ بجامعة كولن الرياضية أنه يمكن التمتع بنوم هادئ ومريح أيضا من خلال تصفية الذهن قبل الذهاب إلى الفراش بنحو 30 دقيقة، وذلك من خلال ممارسة التأمل أو القراءة.
ومن المهم أيضا عدم ممارسة الرياضة الشاقة مساء أو تناول وجبات دسمة وثقيلة، مع مراعاة الابتعاد عن مشاهدة الأفلام والمسلسلات ذات الأحداث الدرامية المثيرة.
كما ينبغي التخلي عن الأجهزة الجوالة كالهواتف الذكية والحواسيب اللوحية قبل الخلود إلى النوم؛ نظرا لأن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة يتسبب في تثبيط هرمون "الميلاتونين" اللازم للنوم.
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