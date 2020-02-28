البيك رولز أو شرائح الخبز المنكهة، من السناكس التي يفضلها الكثيرون، ويتناولونها يوميا الأطفال والكبار، ويمكنك تحضيرها في البيت بطريقة سهلة وصحية وبدون مواد حافظة. المقادير 2 كوب دقيق. بيضة. ملعقة بكينج بودر. جبن شيدر مبشور. قطعة زبد. خضرة (شبت وبقدونس). 1/4 كوب حليب. ملح وفلفل أسود وبهارات. Advertisements نكهات حسب الرغبة. طريقة التحضير يخلط الدقيق والبكينج بودر مع الزبد وتفرك باليد أو بالمضرب. يضاف البيض والجبن والخضرة والبهارات والملح. يعجن الخليط جيدا، ويضاف عليه الحليب حسب الحاجة. يعجن الخليط إلى أن يصبح متماسكا. يترك العجين ليرتاج قليلًا. يشكل العجين على هيئة أسطوانات. يقطع العجين شرائح ويوضع في فرن بدرجة حرارة 250. يترك في الفرن حتى تمام النضج، وإلى أن يصبح مقرمشا. تضاف النكهات حسب الرغبة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بيك رولز في البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.