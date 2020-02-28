فيديو.. شيرين رضا عن نور ابنتها: مينفعش تقول أنا بنت عمرو دياب

وجَّهت الفنانة شيرين رضا، عبر برنامج "عرب وود"، في فيديو مصور، نشرته صفحة البرنامج على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة لابنتها نور.

وقالت شيرين رضا عن تربيتها لابنتها، "متقوليش أنا نور عمرو دياب، وممكن أعمل اللي أنا عايزاه، لا لا مفيش حاجة اسمها كده، بنتي لازم تشتغل ولازم تاخد بالها من نفسها، وتعمل كذا حاجة".

وتتحدث الفنانة شيرين رضا دوما عن ابنتها نور، وعلاقتها الطيبة بأبيها عمرو الدياب، وصداقتها به، والتي لم تتأثر على مر السنين رغم وقوع الطلاق بينهما.

ومن المقرر أن يعرض البرنامج الذي تحل فيه شيرين رضا ضيفة على شاشة LBC، اليوم مساء.