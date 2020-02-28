آخرهن أصالة.. "كوفرتة وبطانية وبلاستيك" فنانات بملابس غريبة

أصبحت الفنانة أصالة هي حديث الجميع بإطلالتها غير المتناسقة التي ظهرت بها على غلاف مجلة "فوج عربية"، احتفالات بعيد تأسيسها الثالث، وبدت أصالة في "لوك"، مختلف كليا عما اعتادت الظهور به من أناقة لافتة، ولكن أصالة ليست الأولى التي تقرر الظهور بشكل خارج عن المألوف، فقد سبقتها سميرة سعيد وناهد السباعي وغيرهن.

أصالة

عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، احتفت صفحة مجلة "فوج" بنسختها العربية بعيدها الثالث، ونشرت "فوتوسيشن"، للفنانة أصالة بملابس خارجة عن المألوف وغير متناسقة تماما، فهي بطلة الغلاف لشهر مارس القادم.

وهي الإطلالة التي أثارت كثير من الجدل حول أصالة التي اعتادت الظهور بفساتين أنيقة ولك متناسق.

يسرا

هي كذلك واحدة من نجمات مجلة "فوج" عربية، لشهر مارس، وظهرت في فوتوسيشن بإطلالة غريبة، ملتفة ببطانية، ومرتدية ملابس غري متناسقة، وانتشرت صورها في نفس توقيت انتشار صور الفنانة أصالة.

ويأتي ظهور يسرا بعد "لوك" موفق تماما ظهرت به فيحفل توزيع جوائز الاوسكارز الاخير، حيث ارتدت فستان مستوحي من الحضارة الفرعونية القديمة.

ناهد السباعي

بواحد من فساتين مصمم الأزياء الشهير مهند كوجاك، ظهرت الفنانة ناهد السباعي مرتدية فستان مستوحي من "الكوفرتة" المصرية، وهي المجموعة التي أطلق عليها "كواجاك"، اسم "تيتة"، وصممها كلها تخليدا لذكرى وفاة جدته.

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الفستان جديد كليا، فأثار صجة كبيرة حينها، خاصة بخروجه عن المألوف، حيث وصف الجمهور ناهد السباعي بأنها مرتدية "كوفرتة"، وليس فستان.

سميرة سعيد

فستان وصفه الجمهور بـ"المكرونة"، وآخر من "البلاستيك"، فوتوسيشن فريد من نوعه أطلت فيه الفنانة سميرة سعيد بأزياء خارجة عن المألوف، فكانت حديث الجميع من جمهورها ورواد مواقع "السوشيال ميديا".

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام اشهين خلال حضورها إحدى الفعاليات الفنية بفستان وصفه الجمهور بانه غريب من نوعه.

الفستان من الشيفون الأسود، مرسوم عليه ورود وكلا بيضاء، وعرف هذا الفيتان بـ"فستان الكلاب"، وهو من بيت الأزياء "دولتشي وجابانا DOLCE& GABBANA"، وسعره تخطى 57 دولارا.