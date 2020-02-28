يعتبر كوكيز عين الجمل من أطباق الحلوى التي يعشقها الصغار قبل الكبار والتي تحرص السيدات على تحضيرها، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضيرها في المنزل للشيف غادة التلي. مقادير كوكيز عين الجمل 1 كوب زبدة. 2 وربع كوب دقيق. ثلاثة أرباع كوب عين جمل مجروش. نصف كوب سكر بودرة. فانيليا. Advertisements 1 كوب سكر بودرة لتغطية الكوكيز. طريقة تحضير كوكيز عين الجمل تخلط الزبدة مع السكر البودرة في العجانة. ثم يضاف الدقيق والفانيلا وتخلط العجينة جيدا. يضاف عين الجمل المجروش وتقلب العجينة باليد. ثم تشكل على شكل كرات ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 170. وبعد أن يخرج من الفرن ويبرد يغمس في السكر البودرة. ثم يقدم

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