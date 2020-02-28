زوجة نتانياهو متهمة باستخدام العنف مع خادمة

تقاضي مدبرة منزل، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "سارة"، وذلك بسبب استخدام العنف في تعاملها معها لإلحاق الألم والأذى بها أثناء عملها لديها.

وبحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، طلبت الخادمة تعويض 190 ألف دولار بسبب سوء معاملة سارة نتانياهو لها.

وكانت الخادمة مهاجرة من فرنسا في منتصف الخمسينات من العمر وأم لخمسة أطفال، ترغب في الحفاظ على سرية هويتها، وعملت في مقر إقامة نتانياهو وزوجته خمسة أشهر حتى نوفمبر من العام الماضي، عندما تعرضت لإصابة بعد سقوطها على الأرض بسبب طلبات "سارة" المنزلية المستبدة.

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واتهمت الخادمة سارة نتانياهو بالإساءة لموظفيها الشخصيين، إلى جانب اتهامات بالإفراط في الإنفاق واستخدام الأموال العامة في احتياجاتها الشخصية.

وأدينت "سارة" العام الماضي بإساءة استخدام أمول الدولة بعد أن توصلت إلى صفقة تسوية لمزاعم بأنها أنفقت أكثر من 100 ألف دولار من أموال الدولة على وجبات فخمة. كما اتهمت في السابق بالكسب غير المشروع، والاحتيال، وخيانة الثقة.

ولم تكن هذه الدعوى الأولى ضد سارة نتانياهو بل هناك دعوى أخرى معلقة تزعم أنها حرمت موظفة سابقة من الطعام أو الشراب أثناء العمل.