الامارات | فيتامين «د» يقوي جهاز المناعة ويحمي من السكري والسرطان

شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامين «د» يقوي جهاز المناعة ويحمي من السكري والسرطان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار البروفيسور أندرياس بفايفر إلى أن فيتامين «د» يساعد على تقوية العظام والحماية من العديد من الأمراض، ولكن مستوى هذا الفيتامين، الذي يبنيه الجسم بعد التعرّض لأشعة الشمس، يقل في أجسامنا خلال فصل الشتاء.

وأضاف رئيس قسم الغدد الصماء والسكري في مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين أن فيتامين «د» يعدّ من العلاجات المهمة، حيث إنه يقوي جهاز المناعة، ويحسّن الحالة المزاجية، ويقي من الاكتئاب، ويحمي من الإصابة بهشاشة العظام والسكري والسرطان، وقد تم اكتشاف هذه المادة منذ ما يزيد على القرن.

ويعدّ فيتامين «د» من الهرمونات، لأن الجسم يبنيه بعد التعرّض لضوء الشمس، وأكد البروفيسور أندرياس بفايفر أن هذا الفيتامين مرتبط هيكلياً بهرموني (الاستروجين والتستوستيرون)، وأضاف أننا لا نستطيع العيش بمن دون المواد الغذائية الدقيقة، ولذلك يوصف لكل مولود أقراص فيتامين «د» في السنة الأولى من العمر بشكل روتيني، ويحتاج الجسم إلى هذا الفيتامين بصفة خاصة، لكي يتمكن من امتصاص الكالسيوم من الطعام عن طريق الأمعاء.

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وينتج عن نقص فيتامين «د» في الجسم زيادة نشاط الغدة الدرقية، وهو ما ينتج عنه هشاشة العظام، ويتفق الأطباء على ضرورة استخدام المصدر الطبيعي لفيتامين «د» لأقصى حد ممكن، ويكفي لتزويد الجسم بالفيتامين التعرّض لأشعة الشمس لمدة من خمس إلى 20 دقيقة يومياً، ومع هذا فإنه يوصى لمن لا يتعرّضون للشمس لفترات كافية بالحصول على الفيتامين عن طريق المكملات الغذائية.

- ينتج عن نقص فيتامين «د» زيادة نشاط الغدة الدرقية، وهو ما ينتج عنه هشاشة العظام.

- فيتامين «د» يحسّن الحالة المزاجية، ويقي من الاكتئاب.