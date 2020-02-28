شكرا لقرائتكم خبر عن «ماسالا بازار».. نكهات هندية كلاسيكية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مطعم «ماسالا بازار»، المتخصص بأطباق المطبخ الهندي، عن افتتاح أبوابه في فندق «بارك ريجيس كريسكين دبي»، ليقدم أشهى النكهات الأصيلة من كل أنحاء الهند، مثرياً مشهد الضيافة النابض بالحياة في بردبي. ويصطحب المطعم ضيوفه في تجربة مستوحاة من جمال الهند وعراقتها للاحتفاء بالنكهات التقليدية لأربع مناطق هندية، حيث يقدم لهم أروع الوصفات الأصيلة بلمسة عصرية مبتكرة.
وتقدم الوجهة الجديدة النكهات الهندية الكلاسيكية والمتنوعة مع باقة واسعة من خيارات الأطباق، وتشكيلة فريدة من توليفات الكوكتيلات التي تحمل بصمة المطعم. وتشمل أبرز خيارات القائمة طبق مورج مالاي كفتة من الشمال الغربي - وهو عبارة عن فطائر دجاج طرية ومحضّرة على نار هادئة في صلصة زبدة غنية، وطبق شينجري مالاي كاري من الشمال الشرقي - وهو عبارة عن روبيان مطهو في صلصة الخردل وجوز الهند الشهية، وطبق تين ميرش مورج من الجنوب الغربي المحضر من الدجاج المتبل بالبهارات الغنية والحلوة.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «ماسالا بازار».. نكهات هندية كلاسيكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.