الامارات | جوني ديب يقاضي «ذا صن» بتهمة التشهير

شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يقاضي «ذا صن» بتهمة التشهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الممثل الأميركي جوني ديب جلسة محكمة في لندن، أول من أمس، ليستمع إلى دفع محاميه بأن زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد كذبت عندما اتهمته بضربها في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويقاضي ديب (55 عاماً)، نجم سلسلة أفلام «قراصنة الكاريبي»، صحيفة «ذا صن»، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون، بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه «رجل يضرب زوجته».