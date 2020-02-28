الامارات | وفاة الروائي وصائد السفن كاسلر

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الروائي وصائد السفن كاسلر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي الروائي الأميركي المتخصص بكتب المغامرات، كلاي كاسلر، عن 88 عاماً. وألّف كاسلر أكثر من 80 كتاباً من نوع التشويق تتمحور حول عالم البحار والسفن، مثل «ساهارا» و«ريز ذي تايتانيك». وكان الروائي الأميركي شغوفاً بعمليات البحث عن حطام سفن غارقة. وقد باع الملايين من كتبه التي صدرت بأكثر من 40 لغة ونشرت في أكثر من 100 بلد. كما كان شغوفاً بتاريخ البحار والسفن المدفونة في قاع البحر. وأسّس منظمة غير حكومية متخصصة في البحث عن حطام السفن. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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