الامارات | زارا لارسون في حفلات «مهرجان أم الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن زارا لارسون في حفلات «مهرجان أم الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن انضمام المغنية وكاتبة الأغاني السويدية زارا لارسون، المعروفة بالموسيقى الإلكترونية، إلى النسخة الخامسة من «مهرجان أم الإمارات»، الذي يقام في الفترة من 26 مارس إلى 4 أبريل في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وسيكون الجمهور يوم الجمعة 3 أبريل على موعد مع زارا لارسون التي ستقدم مجموعة من أشهر أغانيها التي تصدرت لائحة أفضل الأغاني، من بينها «رش لايف» و«أول ذا تايم» و«نيفر فورغيت يو» و«أنكفر». فمنذ ظهورها أول مرة مع أغنيتها المنفردة «أنكفر» التي حصدت ثلاث جوائز بلاتينيوم، حققت زارا نجاحاً عالمياً واسعاً، وحازت ثلاث جوائز إم تي في للموسيقى الأوروبية، كما تصدرت أغنية «سيمفوني» اللائحة البريطانية لأفضل الأغاني المنفردة (السنغل).

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ويفتتح «مهرجان أم الإمارات» 2020 أبوابه على مدار 10 أيام متتالية من الساعة 4 عصراً وحتى ‏12‏ منتصف الليل، ومن الساعة ‏2‏ ظهراً ‏إلى الساعة 12 منتصف الليل نهاية الأسبوع، ويمتد على مسافة كيلومتر ‏بطول كورنيش أبوظبي. ويقدم المهرجان لزواره في نسخته الخامسة، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مجموعةً ‏واسعة ‏من الفعاليات الحية من جلسات ثقافية، وعروض، ومعارض، وغيرها.‏

وانطلق «مهرجان أم الإمارات» في عام 2016، للاحتفاء بالرؤية السديدة والعطاء اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

- أشهر الفنانين العالميين يغنّون على مدار 10 أيام.