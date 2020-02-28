الامارات | «لويفي»: الحقيبة «البالون» أحدث صيحات الإكسسوارات الجلدية

شكرا لقرائتكم خبر عن «لويفي»: الحقيبة «البالون» أحدث صيحات الإكسسوارات الجلدية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعالم الموضة والجمال قدرة على التغيّر السريع، الأمر الذي تحركه خيوط هذه الصناعة العالمية من جهة، والصيحات التي تنتشر كالحُمى على منصّات التواصل الاجتماعي، وقوة تأثير الشباب في تغيير كل ذلك بحسب ما يراه مناسباً من جهة أخرى، ومن كل هذه الفوضى الممتعة، تقدم هذه الصفحة نظرة نقدية وانتقائية سريعة، لما يمكن أن يتناسب والمرأة الخليجية خصوصاً والعربية عموماً.

إعداد: ندى الزرعوني

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استطاعت موضة الحقائب المنتفخة أن تسيطر على مشهد الإكسسوارات الجلدية في المواسم الأخيرة، وكانت على رأس القائمة حقيبة «المحفظة» أو «ذي باوتش» لدار الأزياء العالمية «بوتيغا فينيتا»، التي انطلقت خلال عرض أزياء خريف 2019، وتحوّلت منذ تلك اللحظة إلى القطعة التي لابد من اقتنائها.

وعلى الرغم من عدم عملية الحقيبة، كونها تبدو أقرب لفكرة الـ«بقشة»، التي لا يمكن سوى تثبيتها أسفل الإبط من دون حمالات، أو شقيقتها الأصغر حجماً ذات حمالة الكتف، فإنها تحوّلت إلى القطعة الأسرع والأكثر انتشاراً، على الرغم من أن فكرة الحقيبة المنتفخة بدأت قبل ذلك بكثير، مثل حقيبة دار مارييلا عام 2018، التي بدت أقرب للمخدة، فإن فكرة الحقائب ذات الأشكال المنتفخة لم يتوقف هنا، بل أطلقت دار لويفي، أخيراً، حقيبتها الجديدة التي سميت بـ«البالون»، والتي تتميز بقصة وتصميم أكثر عملية.

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واستطاعت حقيبة البالون من دار لويفي أن تكون نجمة منصّة عرض أزياء ربيع وصيف 2020 الأخير للدار، عارضة دقة وخبرة الدار في المنتجات الجلدية الراقية، التي عرفت بها على مدى عقود، مقدمة مجموعة متنوعة من الحقيبة، تختلف في ألوانها وقياساتها.

وتتألف حقيبة البالون من نوعين من الجلد، هما جلد العجل القاسي للقاعدة الدائرية وبداخله كيس من جلد نابا الناعم الذي يُعتبر من أجود أنواع الجلود، إذ يغني عن تبطين الحقيبة، ويضفي عليها ملمساً فائق النعومة من الداخل والخارج.

وتتوافر حقيبة البالون بثلاثة أحجام، ويأتي الحجمان المتوسط والكبير مع حزام قصير يسمح بحمل الحقيبة على الكتف أو باليد، وحزام طويل قابل للتعديل يتيح لفّها حول الجسم بما يتناسب مع الإطلالة. فيما يقتصر الحجم الصغير على الحزام الطويل.

وطرحت الدار، ابتداء من أمس، مزيداً من نسخ حقيبة البالون من جلد العجل بتدرّجات البني الداكن مع البني الفاتح، والأزرق مع الأسود.

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- استطاعت الحقيبة «البالون» أن تكون نجمة منصّة عرض أزياء ربيع وصيف 2020.