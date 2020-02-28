الامارات | بخاخ الشعر من COLOR WOW للمعان صحي غير دهني

شكرا لقرائتكم خبر عن بخاخ الشعر من COLOR WOW للمعان صحي غير دهني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن التغلب على كثير من مشكلات الشعر باستخدام بخاخات اللمعان الخاصة بالشعر ومشكلاته، حيث تساعد هذه البخاخات المبتكرة على التحكم في تجعد الشعر والهيشان بسهولة ويسر، كما أنها تمنح خصلات شعرك الشقراء (الهايلايت) إطلالة أكثر جمالاً.

تتميّز هذه البخاخات أيضاً بأنها تجعل الشعر الملوّن يبدو أكثر غنى وحيوية، وتضفي عليه مظهراً صحياً، وتوفر COLOR WOW إصداراً جديداً للراغبات في خصلات لامعة ومتألقة، وهو بخاخ اللمعان للشعر الذي الذي يعمل على توفير إطلالة نظرة ولمعة صحية للشعر.

الإصدار الجديد هو بخاخ لمعان الشعر EXTRA Mist-ical Shine Spray وهو بخاخ خفيف غير دهني، يمنح الشعر اللمعان والمظهر الصحي، ويضيف لمسة من الجمال على تصفيفات الشعر في كل الأوقات وبشكل سريع.

Advertisements

بتكنولوجيا ثورية في ابتكار بخاخات اللمعان، يمنح EXTRA Mist-ical Shine Spray الجديد شعر غير دهني وغير جاف، لا تتلاصق خصلاته ولا يفسد تصفيفه.

بخاخ EXTRA الجديد هو أول بخاخ مبتكر يستخدم خاصية زهرة المولين في امتصاص الأشعة فوق البنفسجية غير المرئية، وتحويلها إلى طيف من الضوء الذي يضفي اللمعان إلى الشعر.

يمكن استخدام بخاخ EXTRA على أي تصفيفة شعر ترغبين فيها وبطرق مختلفة. أضيفي رشات خفيفة على شعرك بالكامل، أو على الأطراف التي تبدو جافة وباهتة، أو رشيه على فرشاة تسريح شعرك قبل التسريح، أو ضعيه على أطراف أصابعك ودلكي خلال شعرك ليصبح خفيفاً، وللحصول على لمعان عميق وغني، يمكنك استخدام مجفّف الشعر بعد وضع البخاخ على شعرك.

سعر بخاخ EXTRA Mist-ical Shine Spray 150 درهماً، ومتوافر في متاجر Bloomingdales بمول دبي، وHarvey Nichols في مول الإمارات، وعبر الإنترنت على موقع Beauty Solutions.