طبيب يعلق على الخرافات الشائعة عن التدخين: عار من الصحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يُقدِم بعض الأشخاص، خاصةً المراهقين، على التدخين، بعد الاستماع لتجارب من سبقوهم على هذه التجربة الخطيرة، واقتناعهم بالخرافات التي يروجون لها بشأن فوائد السجائر.

"الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز الخرافات الشائعة عن التدخين، وفقًا للدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية.لقراءة المظيد عن..اضغط هنـــــــا: