عقب ارتدائها "بطانية".. يسرا بأزياء فضفاضة وقبعة متعددة الألوان (صور)

شاركت الفنانة يسرا، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصورة جديدة لها، من أحدث جلسة تصوير، بعدسة حسن حجاج، لصالح النسخة العربية لمجلة "فوج" العالمية، احتفالا بالعيد السنوي الثالث لذلك الإصدار، المقرر نشره في الأسواق شهر مارس المقبل.

وظهرت الفنانة، بفستان أسود طويل وفضفاض، مزين بنقوش تجمع بين الأبيض والأصفر، وقبعة سوداء صغيرة الحجم، مزينة برسومات متعددة الألوان، من تنسيق الأستايلست الأجنبية ليزا جارفيس، وكاتي تروتر.

رواد "سوشيال ميديا" لـ يسرا: زي القمر

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 6700 تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "استايلك حلو"، و"لبسك غريب أوي" و"زي القمر يا يسرا".

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يسرا تتشح بـ"بطانية" ونظارة سوداء

مساء أمس، نشرت يسرا أول صورة لها من جلسة التصوير، مساء أمس، وهى تتشح بـ"بطانية" والتي جاءت من القطيفة باللون الأزرق، ونقوشات أخرى بألوان الأصفر والأحمر، بتوقيع كل من "Katie Trotter"، و"JARVIS" للأزياء، مع قبعة طويلة ونظارة شمسية حمراء اللون، مع حذاء أحمر مفتوح من الأمام.

نشر حساب المجلة، مجموعة صور للغلاف، عبر تطبيق "إنستجرام"، معلقا عليه: "هيا نحتفل! نحتفل معكم بعيدنا السنوي الثالث على طريقتنا الخاصة، حيث نصدر عدد مارس 2020 الخاص جداً من ڤوج العربية بعدة أغلفة مبتكرة تزيّنها باقة من أشهر الشخصيات النسائية العربية، بعدسة المصور المغربي المبدع حسن حجاج".