صور.. لاعبة جمباز وعازفة بيانو.. ما لا تعرفه عن حفيدة الرئيس الراحل حسني مبارك

علاقة من نوع خاص جمعت بين الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، الذي توفي الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، بأحفاده الـ4 وبخاصة فريدة، أول حفيدة له من نجله جمال، التي اعتادت مرافقة جدتها سوزان ثابت، إلى سجن طرة، التي اعتادت على مصاحبة الأحفاد للزيارات.

ويُقدم هُن أبرز المعلومات عن فريدة حفيدة الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال السطور التالية.

- فريدة مبارك، هى أول حفيدة للرئيس الأسبق، ولدت في 23 مارس عام 2010.

- والدها جمال مبارك، الابن الأصغر للرئيس الراحل، ووالدتها خديجة الجمال.

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- تعزف فريدة على آلة "البيانو"، إذ حضر الرئيس الأسبق برفقة زوجته سوزان ثابت، إحدى الحفلات لها، وهو حفل موسيقي للعازفين الأطفال، بدار الأوبرا المصرية، في يونيو عام 2016، حيث كانت تجلس الجدة في الصف السابع بمقاعد القاعة الكبرى على الجهة اليسرى، فيما تفاعلت هى ونجلها جمال مع حفيدتها فور ظهورها على مسرح دار الأوبرا المصرية فى الحفل الخاص بعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى.

- تمارس فريدة، رياضة الجمباز، حيث شاركت في العرض الافتتاحي لبطولة أفريقيا رقم 14 للجمباز الايقاعي والترامبولين، في أبريل 2018، والتي أُقيمت بالصالة المغطاة في ستاد القاهرة الدولي.

وفاة حسني مبارك

غيّب الموت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرّض لها مؤخرا، وتولى مبارك حكم مصر لمدة اقتربت من 30 عاما، بدأت في 14 أكتوبر 1981 عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وانتهت في 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير التي أجبرته على التنحي.

وشيّعت جنازة الرئيس الأسبق، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوزان مبارك، وعلاء وجمال نجلي الرئيس الراحل، وزوجتيهما، وعمر علاء مبارك حفيد الرئيس الراحل، فضلا عن كبار رجال الدولة، أبرزهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.