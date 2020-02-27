زواج استمر 45 سنة.. رابط مقدس جمع مجدي يعقوب بالممرضة الألمانية

حديثه المحدود عنها يكفي لإظهار ما يكن بداخله لها من حب وامتنان، تتبدل ملامحه بمجرد ذكر اسمها، فتُرسم ابتسامة تلقائية عند سرد جراح القلب العالمي مجدي يعقوب مقتطفات من حياته مع زوجته، التي جمعه بها رابط مقدس، لم يفرقه إلا موت، وكأنها خُلقت لتثبت صحة المقولة الشهيرة "وراء كل رجل عظيم امرأة".

"حب حتى الموت".. زوجة مجدي يعقوب في سطور

"هن" رصد أبرز المعلومات عن زوجة مجدي يعقوب، خلال الفقرات التالية:

1- اسمها ماريان، والتي عُرفت فيما بعد باسم ماريان يعقوب، نسبةَ إلى زوجها مجدي يعقوب.

2- سيدة ألمانية، أصولها ترجع إلى ألمانيا الشرقية، إلا أنها انتقلت في ما بعد لتعيش في ألمانيا الغربية، ثم إنجلترا.

3- عملت ماريان كممرضة.

مجدي يعقوب عن زوجته: لها دور ضخم مع العائلة

4- طالب الطبيب العالمي بالاهتمام بمجال التمريض، الذي تعمل به زوجته، والارتقاء بوجهة نظر المجتمع عنها، ووصفها بـ"المهنة السامية"، خلال حواره، مع الإعلامي طارق حبيب ببرنامجه "أوتوجراف".

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5- التقى بها مجدي يعقوب، وتزوجا في الولايات المتحدة الأمريكية، في 1967.

6- أنجب منها 3 أبناء.

7- استمر زواج الجراح المصري بالممرضة الألمانية لمدة 45 سنة، حتى فارقت الحياة في 2012.

8- تحدث مجدي يعقوب، عما أصابه عقب وفاتها، خلال حديثه مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "جملة مفيدة" في 2013: "حزنت عليها، لكن عملنا الحاجات اللي كانت عاوزها أنا والأولاد، مقعدناش نعيط ونقول سابتنا، لكن كملنا عشان ننجح"، ووصفها بأن لها دورا ضخما مع العائلة.