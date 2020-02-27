"علشان يعلم ويربي".. أب يتبرع بـ"مدينة مرورية" داخل مدرسة بالشرقية

نموذج محاكاة لمدينة مرورية، أقيم في قاعتين لرياض أطفال، داخل مدرسة، بمدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، بفضل الأب محمد عمار، الذي تبرع بالنفقات لإنشائها، إيمانا منه بتطوير التعليم والمشاركة المجتمعية.

يحكى أحمد نوفل، مدير مدرسة اللغات الرسمية بصان الحجر، أن فكرة إنشاء مدينة مرورية لتعليم الأطفال قواعد وسلوكيات المرور، كانت من ضمن أحلامه وتحدث عنها أمام أحد أولياء الأمور، ليفاجأ برغبته فى تنفيذها: «بمجرد ما قلت له الفكرة تحمس لها وتكفل بكل نفقاتها».

حوالى 10 آلاف جنيه تكلفة المدينة المرورية و8 آلاف تكلفة تطوير قاعات رياض الأطفال، حسب «نوفل»، الذى لفت إلى أن ولى الأمر على استعداد تام لأى تعاون يصب فى مصلحة الأطفال، خاصة فى تلك المرحلة التعليمية: «فى العام الماضى تكفل بعمل حفل للمتفوقين من حفظة القرآن ومعرض صور وخرج أروع ما يكون وهذا العام أصر على تقديم خدمات جديدة للمدرسة». منذ حوالى أسبوعين، بدأ العمل للانتهاء من مختلف التجهيزات سواء الأرضية والكهرباء أو إشارات المرور: «أوشكت المدينة المرورية على الاكتمال، ولا يسعنى إلا أن أتقدم له بوافر الشكر». يؤكد محمد عمار، ولى أمر طفل فى الصف الثالث الابتدائى، أنه يفضل الإنفاق فى التعليم، لأنه الأهم للأجيال الحالية والمقبلة، لافتاً إلى أنه لا يفعل ذلك لأجل ابنه فقط، بل لجميع أقرانه.