أطعمة تساعدك على علاج "النقرس".. وأخرى تزيد خطورته

يعاني البعض من مرض النقرس والذي يعد أحد أشكال التهاب المفاصل الذي يثور عندما يتراكم الكثير من حمض اليوريك في الدم، وبخلاف الأدوية التي تستخدم لعلاجه، فإن هناك علاجات غذائية يمكن تناولها أو تجنبها للقضاء على المرض.

ووفقًا لموقع "readersdigest" فإن هناك أطعمة تساعد في العلاج جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على وزن صحي للجسم من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وخفض تناول الدهون الغذائية.

تناول الكرز:

ونُشرت دراسة في مجلة "التهاب المفاصل والروماتيزم"، أن المرضى الذين يعانون من النقرس والذين يتناولون الكرز الحامض أو يشربون خلاصة الكرز لمدة يومين لديهم فرصة أقل بنسبة 35-45 في المائة للتعرض لنوبات حادة من المرض.

تجنب أطعمة البيورين:

Advertisements

يمكن أن تؤدي اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين، مثل اللحم البقري، أوالإوز، وكذلك بلح البحر والأنشوجة والرنجة والماكريل، إلى تفاقم النقرس، ومع ذلك، فإن منتجات الألبان الغنية بالبيورين مثل الحليب أو الزبادي قد تساعد في منعه، ولذلك يجب تجنب الأطعمة الغنية بالبيورين، فكل خلايانا تتكون جزئيا من البيورينات، التي تشكل حمض اليوريك عندما تنهار.

بذور الكرفس:

يمكن استخدام زيت بذور الكرفس للمساعدة في علاج الأمراض الالتهابية مثل النقرس أو الروماتيزم، وهو علاج يجري استخدامه منذ مدة طويلة.

الأناناس:

يعتبر البروميلين -هو مزيج من الإنزيمات البروتينية، ومضاد للالتهابات- إنزيما مشتقا من ساق الأناناس، فالمكمّلات الغذائية الغنية بالبروميلين قد تحفز الدورة الدموية، وتساعد على تصريف الأنسجة المتورمة.