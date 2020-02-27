احذر: الهاتف المحمول قد ينقل "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

في تحرك جديد لمنظمة الصحة العالمية، طالبت ببذل المزيد من الجهد والاستعداد لوباء محتمل بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، موضحة أنه من المبكر إعلان الوباء حاليًا، ولكن لا بد أن تكون دول العالم في مرحلة الاستعداد لهذا الاحتمال الوارد.

وأصيب نحو 77 ألفا في الصين، حيث ظهر المرض نهاية العام الماضي، وتوفي نحو 2600 شخص نتيجة ذلك الفيروس، وتأكدت إصابة أكثر من 1200 حالة في 26 دولة أخرى، وتوفي أكثر من 20 جرّاء الإصابة بالفيروس خارج الصين.

ويقول خبراء صحة إن قطرات السعال والعطس من ضمن الأسباب الرئيسية لنقل العدوى، حيث إنها تستقر على الأسطح التي عند ملامستها تنتقل العدوى، وفق لما نقل موقع "إكسبريس".

لذا يُحذر الخبراء دومًا من أي عنصر قد يكون سببًا في نقل "كورونا"، ومن بين هذه العناصر وأكثرها غرابة هي الهواتف الذكية، حيث أكد الدكتور ريتشارد داود، أن الشخص قد يٌصيبه الفيروس، عن طريق ملامسة الهاتف لشخص مصاب بـ"كورونا"، حيث إنه قد يعطس ويسعل عليه.

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وينصح الدكتور "داوود" أنه يمكننا تجنب ذلك عن طريق مسح وتنظيف الهاتف باستخدام الكحول أو منظف الشاشة، لحمايته من أي جراثيم.

كما كشفت أيضاً الدكتورة شيخة بيتاليا، مديرة Pall Mall Medical، أن شاشة الهاتف المتسخة يمكن أن تحمل فيروسات الإنفلونزا.

وقالت لصحيفة "ميرور": "يمكن أن تكون الإنفلونزا حالة خطيرة، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء الحوامل والمسنين، وعلينا جميعا اتخاذ خطوات بسيطة لكنها فعالة من أجل تقليل خطر الإصابة بالفيروس أو انتشاره".

ووجد فريق الدكتورة بيتاليا أن شاشات الهاتف يمكن أن تحتوي على مجموعة من الفيروسات الضارة، بما في ذلك تلك المسؤولة عن نزلات البرد والإنفلونزا، وكذلك الالتهاب الرئوي والتهاب الحلق والتهاب المعدة والأمعاء، كما أن الفيروس بإمكانه أن يبقى حيًا على أسطح الشاشات لمدة تصل إلى 9 أيام.