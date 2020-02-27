إنستجرام النجمات: يسرا بإطلالة محتشمة.. كارمن سليمان بإطلالة ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يقوم النجوم والنجمات بمشاركة متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- يسرا

شاركت يسرا جمهورها بإطلالة محتشمة، مرتدية فستاناً طويل باللون الأسود، مُزين برسومات على شكل زجاجات برفان باللون الأصفر، ونسقت مع الإطلالة قبعة باللون الأسود، وهاف بوت بنفس اللون، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، واكسسوارات بسيطة مكونة من نظارة شمسية سوداء.

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- ميريهان حسين

ظهرت بفستان قصير مخملي باللون الماروني، ويتميز الصدر وأطراف الأكمام بمزيج من الألوان المُبهجة، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ومكياج بالألوان الترابية.

- كارمن سليمان

ارتدت كارمن فستانًا قصيرًا باللون الأسود، مزينًا بخامة الباييت، واعتمدت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجًا بدرجات الألوان الترابية.

-درة :

ارتدت درة فستاناً طويلاً باللون البيح النيود، وتميز الموديل بقصة الكب، مع فتحة ساق طويلة وجريئة، واتسم التصميم بفيونكة كبيرة الحجم، واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل، مع ماكياجًا ناعماً.