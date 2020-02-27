احذر الإفراط فيها.. إليك السعرات الحرارية الموجودة بالسندوتشات السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: المذاق اللذيذ للسندوتشات السورية، يجعلنا لا نلتفت لمحتواها العالي من السعرات الحرارية، التي تؤدي إلى زيادة الوزن في حال تناولها بكميات كبيرة. يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، السعرات الحرارية الموجود بالسندوتشات السورية. لقراءة المزيد..اضغط هنــــا

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