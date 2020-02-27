"قبل ما تقعد".. 8 أشياء عليك فعلها عند دخولك إلى غرفة الفندق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكثيرون من نزلاء الفنادق يغفلون بعض الأمور المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار عند الدخول إلى غرفة الفندق، حيث إن كثير من الأشخاص أقاموا في الغرفة مسبقًا وتركوا ورائهم الجراثيم والبكتريا.

لذلك نقدم لكم 8 أشياء يجب فعلها عند دخول غرفة الفندق، وفقا لما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

- أول شيء تفعله عند دخولك إلى الغرفة التحقق من المراتب والملايات لا تحتوي على أي آثار لبعض البقع التي يمكن أن تنقل الأمراض المعدية من شخص آخر كان مقيم سابقًا.

- الحرص على استخدام مناديل معقمة لتنظيف الأشياء التي لمسها النزلاء تجنبًا لانتشار البكتريا، مثل: الريموت ومقابض الأبواب ومقابض خزانة الملابس.

- عند الوصول لغرفتك، يجب تجربة بطاقة مفتاح غرفتك للتأكد أنها تعمل بشكل صحيح، وأيضًا التأكد من عدم وجود عطل بالباب.

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- يجب الحرص على أن تكون نوافذ وشرفات الغرفة مغلقة جيدًا، خاصة إذا كانت في طابق علوي، وسيقيم بها الأطفال؛ ضمانًا لسلامتهم.

- جرّب مكيف الهواء للتأكد من أنه يعمل بشكل جيد، وإذا وجدت عطلًا، اتصل بفريق الصيانة الخاص بالفندق لإصلاحه أو انتقالك لغرفة أخرى.

- تأكد أن هاتف الغرفة يعمل، لأنه ربما قد يحدث شيء أو تريد تناول الطعام في الغرفة، فيتطلب عليك الاتصال بمسؤولي الخدمة في أي وقت.

- الحرص على فحص حمام الغرفة جيدًا، وأنه يضم جميع الأدوات التي تحتاجها أثناء إقامتك، كالمناشف والمناديل الورقية، وصندوق قمامة، وشامبو وصابون، وفرشاة أسنان ومعجون، ماكينة حلاقة.

- يجب عليك النظر إلى أغطية وسائد السرير للتأكد من كونها نظيفة، حيث إنها أكثر الأماكن عرضة للبكتريا.