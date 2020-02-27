تحدثت الفنانة شيرين رضا خلال لقائها في برنامج "my guest"، والذي يذاع عبر فضائية LBC، عن علاقتها بالرجل، وقالت إن الجميع يظن أنها محاطة بالكثير من الرجال، ولكن الحقيقة أنهم يخشونها ويخشون القرب منها، معتبرينها "مرعبة".
وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي بلال العربي، في الحلقة التي تذاع مساء اليوم، "عندي علاقات كتير أوي في حياتي، ومش محتاجة علاقات تاني، متابعة، "مش عايزة واحد ينام جنبي ويبقى اسمه جوزي"، وهو التصريح الذي أثار كثير من الجدل حولها.
تصريح شيرين رضا وصفه البعض بالجريء، وجاءت التعليقات مستنكرة، وساخرة، ومن بينها، "هو من بعد عمرو دياب صعب أصلا"، و"قولي مش عايزة اتجوز وخلاص كلامك كده جارح"، و"عيب بقى كبرنا على الكلام ده"، و"في إيه يا شيرين ميصحش كدة".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو لشيرين رضا عن علاقاتها يغضب جمهورها: "كلامك جارح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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