رانيا يوسف عن رقصها على "بنت الجيران": "حطيت الأغنية على فيديو قديم ليا"

علقت الفنانة رانيا يوسف، على نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أثناء رقصها على نغمات المهرجان الشعبي بنت الجيران.

وقالت "يوسف"، خلال لقائها مع قناة "أغاني أغاني": "الأغنية حلوة ودمها خفيف"، مضيفة أن مقطع الفيديو المنشور، سبق أن صورته منذ ما يقارب السنة، ولكن مسؤولي إدارة حسابها عبر "سوشيال ميديا"، اقترحوا عليها تركيب الفيديو على تلك الأغنية بالتحديد، وهو الأمر الذي قابلته بالترحاب.

رانيا يوسف: أنا ضد قرار منع "بنت الجيران"

وتابعت، أنها لم تقصد نشر المادة المصورة، في ظل إصدار قرار بمنعها، معلقة على ذلك القرار: "أنا ضد المنع عموما، اللي مش عاجبه أغنية أو فيلم ميشوفوش".

رانيا يوسف ترقص على "بنت الجيران" بعد منع هاني شاكر

يشار إلى أن رانيا يوسف، شاركت متابعيها عبر حسابها على فيس بوك، قبل أيام، مقطع فيديو لها وهي ترقص على أغنية "بنت الجيران"، بالتزامن مع قرار النقابة العامة برئاسة الفنان هاني شاكر، بشأن منع مطربي المهرجانات من إحياء الحفلات ووقفهم عن العمل.