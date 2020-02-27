اختاري النظارات الشمسية حسب شكل وجهك

تعتبر النظارات الشمسية من أكثر قطع الإكسسوارات التي تؤثر على إطلالات السيدة. ولذا، يجب أن تكون عملية اختيارها دقيقة وناجحة. وفي غالبية الأوقات تقع السيدة في فخ صيحات الموضة الرائجة فتختار نظارات شمسية لا تليق بها فقط لأنها أعجبتها أو لأنها الأكثر روجاً وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على مظهرها.

هذا الإكسسوار لم يعد حكراً على الصيف ولم يعد دوره يقتصر على حماية ناظرين من أشعة الشمس الحارقة، بل أصبح لمسة زينة تضفي ترفاً على إطلالاتك. اختاريه بما يتلاءم مع شكل وجهك، فلكل وجه إطار النظارات الخاص به.



إذا كان وجهك على شكل القلب أي أن جبهتك عريضة وعظام خديك بارزتين وذقنك ضيق، فإن النظارات ذات إطارات محددة هي الخيار الأنسب لك، مثل النظارات التي تشتهر باسم عين القطة أو الموديلات الكلاسيكية.



وإذا كان وجهك مستطيلاً، أي أن عرضه أصغر من طوله وذقنك بارز، اختاري النظارات ذات الإطار الواضح والعريض وبجسر على الأنف. أما إذا كان طويلاً أي أن ذقنك شبه مسطح، اختاري النظارات ذات الزوايا البارزة.



أما لصاحبات الوجه المربّع، الذي يتميّز بزواياه البارزتين، فننصحهن باختيار النظارات التي لا تحتوي على الزوايا كي لا تزيد من حدة الوجه، وأن يخترن نظارات ذات الإطارات النحيفة والزوايا البيضاوية أو الدائرية.

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ولكن مهما كان شكل النظارات التي ستختارينها لهذا الموسم، لا تنسي أن تختاري تلك التي رصّعتها حبيبات البرّاقة لمزيد من السحر.

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