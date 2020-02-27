الزبادي اللايت والبلدي.. أيهما أفضل للرجيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

يعتاد معظم متبعي الحميات الغذائية على تناول الزبادي اللايت، الخالي من الدسم، لاعتقادهم أن الزبادي البلدي يحتوي على نسبة عالية من الدهون، التي تسبب زيادة الوزن حال تناوله، فما صحة ذلك؟

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل نوع زبادي للرجيم، وفقًا لموقع "Health Line".

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