انطلاق مهرجان دبي للمأكولات في نسخته السابعة ولمدة 18 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي-ياسمين سليم:

أطلقت مدينة دبي أمس النسخة السابعة من مهرجان دبي للمأكولات 2020، والذي يستمر حتى 14 مارس المقبل.

ويتضمن مهرجان دبي للمأكولات، الذي يستمر لمدة 18 يوماً وتنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عدداً من الفعاليات مثل "رحلة في عالم المذاقات"، وكانتين الشاطئ برعاية اتصالات، و"أسبوع دبي للمطاعم" و"جواهر دبي الخفيّة"، إضافة إلى فعالية "النسخة المنزلية" وفعالية "تذوق على أنغام الموسيقى" الجديدتان واللتان تنظمان للمرة الأولى.

وإذا كنت من عشاق تحضير الطعام، يوفر المهرجان مجموعة من الدروس لتعلم فنون الطهي (ماستر كلاس) ضمن فعالية "رحلة في عالم المذاقات". توفر هذه الدروس التي تقام في أماكن مختلفة من دبي فرصة تعلم أساسيات الطهي على يد أمهر الطهاة، وإعداد أنواع مختلفة من المأكولات مثل الأطباق الفيتنامية النباتية وأطباق الدِم سُم الآسيوية إلى جانب تزيين أطباق الكيك، والمشاركة في منافسات الطهي على غرار تحدي "الصندوق السري" الذي يتيح للمشاركين إعداد وجبات الطعام بأنفسهم باستخدام مكونات محددة.

وتوفر فعالية "مائدة الطعام برفقة كبير الطهاة" للضيوف فرصة التعرف على أشهر الطهاة في دبي. إضافة إلى منحهم فرصة استكشاف نكهات جديدة، حيث يمكنهم الاستمتاع بعشاء تجتمع فيه مكونات المطبخان الإيطالي والياباني معاً، أو تجربة أطباق التاباس اللذيذة، أو يمكنهم الذهاب في رحلة تذوق تتألف من 14 طبق يقدمها المطبخ الهندي المعاصر. وللباحثين عن تجارب فريدة، يمكن الاستمتاع تناول العشاء وسط أجواء الصحراء، أو تناول مأكولات إماراتية تقليدية في عشاء يقام تحت النجوم في منزل تقليدي في البستكية.

يقام أسبوع دبي للمطاعم خلال الفترة من 5 مارس إلى 14 مارس برعاية ماستر كارد من بنك رأس الخيمة، ويوفر فرصة لرواد المهرجان لتجربة أشهى المأكولات العالمية بأسعار خاصة مقدمة خلال فترة المهرجان فقط.

ويشار في نسخة هذا العام من "أسبوع دبي للمطاعم" 36 مطعماً تقدم قوائم طعام تم تجهيزها حصرياً في مجموعة من أفضل مطاعم دبي، بما فيها خمسة مطاعم لمجموعة من أشهر الطهاة على مستوى العالم، مثل جوردون رامزي وفيكاس خانا وأكيرا باك وجريج ماجلوف وماثيو فيانا.

يمكن للجميع الاستمتاع بأشهى الأطباق بأسعار تنافسية تناسب جميع الميزانيات، حيث يمكنهم الاستمتاع بوجبة غداء مكونة من طبقيين رئيسيين مقابل 75 درهماً إماراتياً فقط، إضافة إلى وجبة عشاء مكونة من ثلاثة أطباق رئيسية بسعر 150 درهماً إماراتياً فقط..

ويضم المهرجات فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات والتي تقام على شاطئ جميرا في موقعها خلف "سنست مول" تحت مظلتها مجموعة من أفضل مفاهيم الطهي المحلية والعالمية إلى هذا الحدث العائلي. يمكن للزوار الاستمتاع بالمأكولات المقدمة من شاحنات المأكولات وأكشاك الطعام، والعديد من الفعاليات الترفيهية والموسيقية.

تضم فعالية كانتين الشاطئ التي تستمر طوال فترة المهرجان، حديقة ألعاب جديدة، ومنطقة مخصصة للعب للأطفال، وسيحظى عشاق الطعام بفرصة مشاهدة مجموعة من الطهاة البارزين وخبراء الطهي مباشرة وهم يستعرضون مهاراتهم أمام الحاضرين بمن فيهم الشيف فينو رافيندران من مطعم كرنفال باي تريسند الشهير، وكذلك ممثلين من المركز الدولي لفنون الطهي في دبي. يمكن للزوار التوجه إلى حديقة لاكنور لتجربة مأكولات من مفاهيم ومطابخ مختلفة.

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وتسلط فعالية "جواهر دبي الخفيّة" الضوء على الأبطال المجهولين (المطاعم الأقل شهرة) في مشهد الطعام المتنامي في دبي، حيث تم اختيار قائمة مختصرة من 40 مطعماً ومقهى ومنفذاً للطعام من قبل مهرجان دبي للمأكولات ومنصة زوماتو لطلب الطعام إلكترونياً، بحيث تعكس تنوع خيارات الطعام في المدينة - وتشمل قائمة هذا العام مأكولات عالمية مختلفة بدءاً من الأطباق الإماراتية الأصيلة واليابانية التقليدية، وحتى المأكولات الأوزبكية والإثيوبية.

ومن أبرز المزايا التي تعتمد عليها المطاعم المشاركة في فعالية "جواهر دبي الخفيّة" هو أنها تقدم خيارات أصيلة وشهية من المأكولات وبأسعار تنافسية. وعلى كل مطعم ضمن القائمة أن يقدم الوجبة الواحدة بسعر لا يزيد لشخصين عن 165 درهم إماراتي، بالإضافة إلى وجبات من طبقين تكفي لشخصين مقابل 30 درهماً إماراتياً فقط.

ويمكن لجمهور المهرجان من التصويت لاختيار مطعمهم المفضل ضمن قائمة "جواهر دبي الخفيّة"، وسيتم الإعلان عن المطاعم التي حظيت بموقع لها ضمن قائمة أفضل 10 جواهر خفيّة لعام 2020.

خلال فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات.

وخلال هذا العام، أدخلت فعالية النسخة المنزلية محلات السوبرماركت والهايبر ماركت في دبي إلى قائمة المشاركين في مهرجان دبي للمأكولات. ولأول مرة هذا العام، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً إماراتياً أو أكثر على مشترياتهم في أحد المحلات المشاركة، بما فيها اللولو هايبر ماركت، سبينيس ، ويتروز ، كارفور ، جمعية الاتحاد التعاونية، من الدخول في سحب أسبوعي للفوز بقسائم شراء بقيمة 50 ألف درهم إماراتي خلال دبي المهرجان.

ومن الفعاليات الجديدة التي أضيفت لمهرجان دبي للمأكولات 2020، فعالية "تذوق على أنغام الموسيقى"، حيث ستملأ الموسيقى الأجواء في عدد من المطاعم السياحية الرئيسية في جميع أنحاء المدينة طوال فترة المهرجان، وستقوم بعض المطاعم بتقديم عروض غنائية حية جنباً إلى جنب مع أطباقها المميزة لتضفي مزيداً من الإثارة على أجواء المهرجان.

ويعود عرض "تذوق واربح" ليقدم مجموعة كبيرة من الجوائز لرواد المهرجان مع مشاركة أكثر من 19 مركز ومحل تجاري في جميع أنحاء المدينة. ويمكن لسكان وزوار دبي الفوز من خلال إنفاق ما لا يقل عن 50 درهماً إماراتياً في المنافذ المشاركة بما فيها المطاعم المتواجدة في المطار، كما يمكن الفوز بجوائز فورية مثل اشتراك "زوماتو جولد"، و5000 درهم إماراتي لثلاثة فائزين وجائزة كبرى عبار عن سيارة GAC GA8.

يعود فعالية "المذاقات الحصرية للقهوة" للعام الثاني على التوالي، حيث تقدم جميع العلامات التجارية المحلية في دبي بالإضافة إلى العلامات التجارية الدولية مذاقات وخلطات حصرية لعشاق القهوة ستتوفر خلال فترة المهرجان فقط. وتشمل القائمة كل من "بوسطن لين كافيه"، "كافيه فري"، DOH، وأويزو كافيه آند ميني مارت، وكوستا. سيتوفر كذلك جواز خاص في جميع المقاهي لجمع النقاط.

وسيشهد المهرجان عروضاً للألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبدأ العروض يوم الجمعة 6 مارس في تمام الساعة 8:30 مساءً في دبي فيستيفال سيتي. ويوم الجمعة 13 مارس في تمام الساعة 8.30 مساءً في ذا بوينت بجزيرة نخلة جميرا، ويقام آخر حفل للألعاب النارية في موقع فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات يوم السبت 14 مارس في تمام الساعة 8:30 مساءً.