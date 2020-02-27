سبب زيادة وزنها.. كل ما تريد معرفته عن مرض شيرين عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن سبب زيادة وزنها في الفترة الأخيرة، وقالت الفنانة المصرية، في تصريحات لبرنامج "the insider" الذي يُعرض على شاشة "دبي"، إنها خضعت مؤخرًا لعملية إزالة تليف كبير على الرحم، مشيرةً إلى أن التليف على الرحم تعاني منه كل السيدات.

وفي السطور التالية نستعرض أسباب تليف الرحم، ومخاطره، وكيفية الوقاية منه.

ما هو تليف الرحم؟

تليف الرحم، هو نوع من الأورام الليفية، ونمو غير طبيعي للأنسجة في الرحم، ويُطلق عليه أيضًا الأورام الليفية الرحمية، وعلى الرغم من أنها أورام ليست سرطانية، لكنها قد تُسبب أحيانًا مضاعفات ومشاكل صحية، وذلك وفقاً موقع health line.

تتكون الأورام الليفية داخل وحول جدران الرحم من العضلات والأنسجة، وقد تكون صغيرة في حجم البذور أو تنمو وتكبر لتصبح في حجم كرة التنس.

أعراض ومضاعفات الأورام الليفية:

-الشعور بألم شديد بمنطقة البطن.

-وجود نزيف شديد في فترة الحيض.

-قد يصبب الإصابة بفقر الدم.

- يؤدي إلي تأخر الحمل.

كما أنه هناك من 20 إلى 50 % من النساء المصابات بتليف الرحم لا تظهر عليهن أعراض للإصابة، وقد تختفي هذه الاورام من تلقاء نفسها، أو يتم إزالتها بعملية جراحية في حالة وصولها لحجم كبير، وذلك كما ذكر دكتور "محمد شلبي" أستاذ النسا والتوليد بطب القصر العيني في تصريحه لـ "الخليج 365"، كم أنه أضاف أنه لا يوجد سبب قطعي وواضح للإصابة بتليف الرحم وإنما يمكن التقليل من احتماليات خطر الإصابة.

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- طرق الوقاية من الإصابة بالأورام الليفية:

هناك عدد من التغييرات التي يمكنكِ إجرائها للتقليل من خطر الإصابة بالأورام الليفية منها:

- النظام الغذائي اليومي ونمط الحياه

في حين أن الأطعمة لا تستطيع علاج أو منع الأورام الليفية، إلا أن النظام الغذائي اليومي ونمط الحياة يلعبان دوراً في الحد من مخاطر الإصابة بتليف الرحم، إذ يعمل النظام الغذائي على تحقيق التوازن بين الهرمونات التي قد تؤدي إلى حدوث الأورام.

بعض الأطعمة قد تساعد في تخفيف أعراض الأورام الليفية، كما أنه يُفضل الاعتماد على الخضروات الخضراء الطازجة والمطبوخة والفواكه الطازجة، والبقوليات، والأسماك، حيث تشير الأبحاث إلى أن تناول هذه الأطعمة بانتظام يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأورام الليفية، وذلك كما ذكر موقع health line، ومن ناحية أخرى فإن تناول اللحم البقري، واللحم الضأن، واللحوم الحمراء الأخرى قد يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض.

- الابتعاد عن تناول الكحوليات

شُرب أي نوع من الكحول قد يزيد من خطر الإصابة بالأورام الليفية، نظراً لأنها ترفع مستوى الهرمونات اللازمة لنمو الأورام الليفية، وجدت إحدى الدراسات أن النساء اللائي يتناولن الكحول يومياً يصبحن عُرضة لحظر الإصابة بأكثر من 50 في المائة.

- توازن الاستروجين

ارتفاع معدل هرمون الاستروجين عند النساء يزيد من خطر الإصابة بالأورام الليفية، ويمكنك خفض مستويات هرمون الاستروجين في الجسم عن طريق اتباع النصائح التالية:

- إنقاص الوزن

السمنة والوزن الزائد تزيد من خطر الأورام الليفية، إذ تعمل الدهون على ارتفاع نسبة الإستروجين.

- تجنب المواد الكيميائية المسببة للهرمونات

المواد الكيميائية الطبيعية تعمل على حدوث خلل في توازن الغدد الصماء، مما يرفع مستويات هرمون الاستروجين، هذه المواد الكيميائية يمكن أن تتسرب إلى جسمك من خلال الجلد أو الغذاء، لذا عليكِ تجنب أو الحد من ملامسة المواد الكيميائية الموجودة في: "الأسمدة، والمبيدات الحشرية، والبلاستيك، والدهانات، وبعض منتجات العناية الشخصية".

- انخفاض ضغط الدم

تظهر الأبحاث أن عددًا كبيرًا من النساء المصابات بأورام ليفية حادة يصبن بارتفاع ضغط الدم.

- ممارسة الرياضة والحصول على ما يكفي من فيتامين "د"

قد يساعد فيتامين (د)، على تقليل خطر الإصابة بالأورام الليفية بنسبة 32٪ تقريبًا، وهناك بعض الأطعمة الغنية بفيتامين "د" مثل: صفار البيض، والحليب، والجبن، ومنتجات الألبان، وعصير البرتقال، والأسماك.