"الجينز 6 والبيجامة 4".. تعرف على عدد مرات ارتداء الملابس قبل غسلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

ربما تفتح خزانة ملابسك وترتدي القميص أو البنطلون ذاته الذي ارتديه مسبقًا لأيام عدّة، اعتقادًا أنه ليس بحاجة لتنظيف، أو لكسل إلقائه في سلة الغسيل، لكن هل تعلم عدد المرات التي يمكن استخدام نفس القطعة قبل غسلها؟

موقع "brightside" الأمريكي، يقدم دليلًا إرشادًا، لعدد المرات المسموح بها ارتداء الملابس قبل غسلها، وهي كالتالي:

- الملابس الداخلية

يجب غسلها بعد كل استخدام، حيث إن الملابس المتسخة أو المبللة بالعرق تنقل البكتريا إلى الجسم.

- الجينز

يجب غسله بعد 5 أو 6 مرات استخدام، إذ إن الكثير لا يهتم بغسله إلا عندما تظهر عليه علامة اتساخ، لكن هذا النوع من الأقمشة يحمل العديد من الأتربة والميكروبات.

- البلوزة

يجب التعامل معها مثل الملابس الداخلية، حيث إنها تلاصق البشرة، وبالتالي تضم أكبر جزء من العرق وتصيب الجلد بالبكتريا والأوساخ، لذلك يجب غسلها بعد كل استخدام.

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- الفساتين

في حالة ارتداء الفستان يوم طويل شديد الحرارة أثناء الصيف، فيجب غسله بعد مرة واحدة من الاستخدام، لأنه يمتص الكثير من العرق.

- الجوارب

يرتدي بعض الأشخاص الجوارب في فصل الشتاء لأكثر من أسبوع، دون اكتراث أنها تسبب رائحة كريهة وأيضا انتقال جراثيم للجلد، لذا من المهم غسلها بعد مرة واحدة من الاستخدام.

- الملابس الرياضية

يجب غسلها بعد كل مرة من ارتدائها في صالة الألعاب الرياضية، لأنها يمكن أن تسبب انتقال الجراثيم الناتجة من العرق للجلد.

- البيجامة

يمكن للرائحة الكريهة للبيجامات أن تفسد نومك وتجعلك تشعر بالتعب، لذلك ينصح باستخدامها 4 مرات فقط قبل غسلها، لتجنب حدوث مشاكل في الجلد.

- الجيب

عدد المرات التي يسمح بارتدائها 3 – 4 مرات، حيث أن كثرة ارتدائها يحمل العديد من الأتربة والميكروبات.

- حمالة الصدر

لتجنب حدوث مشاكل في الجلد كالفطريات والبكتريا، عليكِ استخدام حمالة الصدر 3 مرات فقط ثم إلقائها في سلة الغسيل.