"إيا كانت ديانته".. سلمى أبوضيف ترد على انتقاد علاقتها بصديقها الإيطالي

"أنا مش فاهمة إيه العلاقة، أجنبي مش أجنبي، مصري مسلم، أيًا كانت ديانته إيه"، هكذا علقت الفنانة سلمى أبو ضيف، على صورتها المتداولة مع حبيبها الإيطالي التي شاركتها وحذفتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، خلال تصريحاتها لبرنامج "ET" بالعربي، على هامش مشاركتها في أسبوع الموضة بميلان.

وقالت سلمى خلال تصريحاتها ردًا على الانتقادات، "أنا هنا في ميلان مستمتعة بحياتي لوحدي وخلاص".

يُذكر أن سلمى أبوضيف شاركت في رمضان 2019 في مسلسل "حدوتة مرة" مع: "غادة عبدالرازق، مجدي كامل، محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، كارولين عزمي، هاجر أحمد، وعبدالرحمن أبوزهرة"، وإنتاج طارق صيام، ومن تأليف عمرو عبدالحليم، وإخراج ياسمين أحمد في أولى تجاربها الإخراجية للتليفزيوني.