الامارات | «باب الحارة11».. فوضى واعتداء ودريد لحام يغادر بعد 10 دقائق

شكرا لقرائتكم خبر عن «باب الحارة11».. فوضى واعتداء ودريد لحام يغادر بعد 10 دقائق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد أخذ ورد، قررت الشركة المنتجة لمسلسل «باب الحارة» إنجاز جزء جديد من العمل الشامي الشهير قبل شهرين من حلول الموسم الدرامي الرمضاني، بحلّة جديدة بناء على تصريح القائمين عليه خلال مؤتمر صحفي أقيم اول من أمس.

«المؤتمر» الصحافي وبحسب صحيفة "الوطن" اتسم بالغرابة والفوضى العارمة، واعتداء على صحافي من قبل موظفي الشركة المنتجة، وتعمد عدد من ممثلي العمل. بالتصفيق بمناسبة أو من دون مناسبة، إضافة إلى كيل عبارات المديح للمنتج والتدخل عند كل سؤال ومقاطعة أسئلة الصحافيين، مادفع الفنان الكبير دريد لحام إلى مغادرة المؤتمر بعد أقل من عشر دقائق فقط على البداية.

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وأكد صناع العمل أنه يقدم قصصاً وحكايات شعبية في الحواري الدمشقية بما فيها من علاقات اجتماعية وصراعات وحكايات بطولة شائقة، كما يسلط الضوء على الاحتلال الفرنسي الذي بات وشيكاً في الخروج من البلد بعدما نهب خيراتها وقتل شبابها وفكك تلاحم أناسها وعمد إلى البقاء فيها بقوة السلاح.

وقال المخرج محمد زهير رجب "إن الجزء الحادي عشر هو استمرارية للجزء العاشر بعملية تجديد حاولنا فيها جاهدين تقديم عمل يرقى لمستوى المشاهد في العالم العربي".

ورأى أن تجربة الجزء العاشر احتاجت لجهد كبير للوصول إلى هذه النتيجة، واعداً بأن يكون العمل بجزئه الجديد بمستوى أهم وأكثر تشويقاً.