اللون الوردي الباستيلي لشفاه ساحرة وإطلالة تخطف الأنظار

لطالما اعتبر أحمر الشفاه الجوهر الخاطف للأنظار والساحر الذي يضفي جمالاً فريداً على شفاهك، وفي عالم الموضة والصيحات العالمية لكل شيء موسمه ووقته الذي يتميز به حتى ألوان أحمر الشفاه التي لا تستغني عنها أي امرأة، وذلك لما تضفيه من طلة دافئة وجريئة تسرق الأنظار.

ويبدو أن الوردي الباستيلي يتربع على عرش ألوان أحمر الشفاه في صيف 2020 ليغازل أنوثة المرأة ويمنحها إطلالة مفعمة بالرقة.

وأفاد خبراء التجميل والمعنين بالموضة والجمال أن الوردي الباستيلي المطفأ ذا الطابع الحالم يعد مناسباً للحياة اليومية، وللحصول على أناقة هذه الإطلالة تتطلب أن يتسم باقي المكياج بالرقة والطبيعة، ولتثبيت اللون ينبغي استعمال قلم أساس، ولمزيد من الدقة ينبغي استعمال قلم تحديد.

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