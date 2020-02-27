أبرز صيحات نجمات هوليوود في أسابيع الموضة

لاقت الستايلات التي رأيناها على مدارج العروض الكثير من الترحيب ،منذ انطلاق أسابيع الموضة لصيحات خريف 2020.

حضرت نجمات هوليوود العروض وجلسن في الصف الأول بحيث شكلت إطلالاتهن عروض أزياء بحد ذاتها جعلت من ستايلاتهن مصدر وحي وإلهام لنا. فكل لوك من هذه اللوكات استحق التوقف عنده، واللافت أنه ثمة العديد من الصيحات التي جمعنها في لوكاتهن. فما هي أبرز هذه الصيحات اللافتة والأنيقة في إطلالات نجمات هوليوود ؟

المونوكروم: صيحة المونوكروم أو الزي بلون موحد يلقى الكثير من الرواج في الوقت الحالي وقد اعتمدته الكثيرات من النجمات بشياكة مطلقة مثل كاميليا كوهلو في عرض توم فورد وكوكو روشا في عرض فيرا وانغ و آفا ميشيل في عرض Alice + Olivia



Blake Lively at the Michael Kors Fall 2020 Show

السراويل الواسعة: إنها حتماً صيحة قوية للغاية في شتاء 2021- 2020، ويبدو أن النجمات يعشقنها من دون أن يضعن حدود لوسع السراويل. فقد اخترناها بأشكالها المختلفة من الواسعة من دون مبالغة مثل بلايك لايفلي في مايكل كورس ووصولاً الى واسعة للغاية مثل دوف كاميرون في عرض ADEAM.



البدلات: لعل البذلات كانت الصيحة الأكثر استحباباً على قلوب نجمات هوليوود لاعتمادها خلال أسابيع الموضة فرأيناها بتصاميم وقصات مختلفة ومميزة كما رصدناها على Chiara Ferragni في عرض توم فورد ودوف كاميرون في عرض مايكل كورس وناعومي كامبل التي اختارتها بستايل ذو طابع ذكوري في عرض مايكل كورس أيضاً.

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Ashley Benson at the Longchamp Fall 2020 Show

السروال داخل البوط: يبدو أن النجمات قد أعدن هذه الصيحة الى الواجهة مع ارتداء عدد كبير منهن للبوط العالي بحيث وضعن في داخله السروال الواسع مثلما رأينا على كايتي هولمز في عرض Ulla Johnson وآشلي بنسون وكوكو روشا في عرض لونشان...

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