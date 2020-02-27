الحظ السيئ.. كسر ساق بريتني سبيرز أثناء الرقص بعد انقطاع 6 أشهر

فاجأت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، جمهورها بنشرها مقطعا مصورا وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة خلال تدريب خاص في قاعة للرقص، فقامت بحركة فاشلة أدت لحدوث كسر في ساقها.

ونشرت المغنية الأمريكية المقطع المصور على "إنستجرام"، وعلقت على المقطع المصور قائلة "لم أرقص منذ ستة أشهر، أعلم أنني حافية القدمين، لكن يمكن سماع لحظة كسر ساقي".

موجة من المواساة انهالت على "برتني" والتي وصلت لسيل من التعليقات التي تمنت لها الشفاء العاجل.

واحتلت سبيرز وهي واحدة من أشهر مغني البوب المرتبة الـ12 بين أغنى النساء في عالم الغناء الاستعراضين، كما سجلت في فترات سابقة بأنها واحدة من أكثر المغنين بيعا لأسطواناتهم في أمريكا.