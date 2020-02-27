منى زكي "فتاة أحلام" نجمات الفن.. من روبي إلى ريهام عبدالغفور: حب وغزل

28 عاما من النشاط الفني، جعلت الفنانة الجميلة منى زكي محط إعجاب من الجميع، وتتخطى حدود الإعجاب من يتابعها من الجمهور إلى فنانين، وفنانات من الزملاء في الوسط الفني، آخرهن هي ريهام عبدالغفور التي قررت أن تعبر عن حبها لمنى زكي أمام جمهورها على "إنستجرام".

وعلى غير العادة، ورغم أن منى زكي لا تحتفل بمناسبة معينة في الوقت الحالي، عبرت روبي كذلك عن حبها لمنى في ردها على تعليق عبر "إنستجرام"، ليصبح فن وجمال أيقونة السينما حديث الجميع، وسبقهما في ذلك مشاهير الفن، مثل أحمد السقا ومحمد صبحي، وأسماء أبو اليزيد.

ونشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، صورة لها عبر خاصية "ستوري"، مع صورة منى زكي في أحد الأفلام الذي تمثل فيه.

وكتبت ريهام عبدالغفور تعليقا على الصورة، "حبي الكبير".

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وقبل ذلك عبرت روبي لمنى زكي عن حبها لها، عندما قالت منى في تعليق لروبي على صورتها "تجنني"، وبدورها ردت روبي على تعليقها مادحة منى زكي، "إنتي فتاة أحلامي".

أما أسماء أبو اليزيد فقالت إنها وافقت على المشاركة في فيلم "الصندوق الأسود"، لكونها تؤدي دور صديقة منى زكي، وذلك رغم عدم اقتناعها بتفاصيل الدور المكتوب لها.

وترى "أسماء" في منى زكي الموهوبة والمثقفة والذكية، وتستحق مكانة أكبر، معربة عن فخرها بوجود منى ضمن فناني السينما المصرية.

الأمر لم يقف عن "روبي" أو "ريهام" أو "أسماء"، فمن قبلهن، أبدى عدد كبير من نجوم الفن إعجابهم بمنى زكي، على المستوى الفني والشخصي، وقال الفنان أحمد السقا إنه يحب العمل مع منى زكي، ويفضله كذلك، معبرا عن تقديره لفنها، وأضاف أن الجمهور يحب عملهما معا، أما محمد صبحي فأعرب عن فخره بها، معتبرا أنها ابنته "من تلامذتي الذين أفتخر بهم جدا، وأنا سعيد جدا بها لأنها ماشية بخط ومنهج وتعرف ما تفعله".