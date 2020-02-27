الامارات | سوائل تعقيم اليدين.. هذه طريقة استخدامها الصحيحة

شكرا لقرائتكم خبر عن سوائل تعقيم اليدين.. هذه طريقة استخدامها الصحيحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انتشار فيروس كورونا في ارجاء العالم، يزيد الإقبال على "وسائل الحماية" وأهمها سوائل تعقيم اليدين، التي تعمل على قتل البكتيريا والفيروسات التي تسبب الأمراض لاحقاً. لكن استخدام هذه السوائل بشكل خاطئ يبطل مفعولها تماماً.

الكمية تلعب الدور الحاسم في فاعلية سوائل التعقيم التي تحتوي على الكحول، فالتعقيم هنا يشمل فقط أجزاء الجسم التي وضع عليها السائل أو الجل الخاص بالتعقيم، بالتالي فإن الاكتفاء بكمية قليلة يعني أنها ستتطاير سريعاً ولا تؤدي النتيجة المطلوبة، بحسب موقع "دوتشي فيلا" الألماني. ولا بد من الانتباه الى أن لكل منتج مدة فاعلية محددة ومختلفة عن الاخرى ولابد قراءة التعليمات على كل منتج.

ويؤكد الخبراء أن سوائل التعقيم ليست حلا سحريا، لأن غسل اليدين بالماء والصابون، لمدة 30 ثانية يؤدي نفس الغرض لكن يجب الانتباه جيدا من الماشف فالبكتيريا تتجمع غالباً على الأماكن المبللة.

ومن هنا فإن هذه المواد لاتغني ابدا عن غسل اليدين بمجرد العودة للمنزل وبعد لمس القمامة وقبل طهي الطعام وقبل استخدام الأدوية أومستحضرات التجميل وأيضاً بعد العطس أو السعال، علاوة على التعود على عدم لمس العينين أوالأنف.