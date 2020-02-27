حظك اليوم الخميس وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الخميس 27- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى وفيما يلي حظك اليوم الخميس 27-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
برج الحمل
عاطفيا: اقتران القمر مع فينوس في برجك يمدك بسحر وجاذبية وإطلالة أخاذة.
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك يدعمك ويجعلك النجم والقدوة لمن حولك.
برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وتنصحك الأفلاك أن تتجنب الحديث عن حياتك الخاصة ولا تفخر بإنجازاتك.
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تتمهل وتسترخي ولا تحمل نفسك فوق طاقتها.
برج الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
ماليا ومهنيا: الكواكب في منزلك الثامن تمدك بالحظ والقمر يدعم مشاريعك.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لرؤية الأصحاب والأحباب وتسعد بتواجدك معهم.
برج السرطان
مهنيا وماليا: الفلك ينصحك بعدم المخاطرة وعليك أن تدرس الأمور بعناية.
عاطفيا وعائليا: القمر ما زال معاكسا.. قاوم ارتباكك وتوترك واعتمد اللباقة والمرونة لتتغلب على الضغوط.
برج الأسد
اجتماعيا وعاطفيا: القمر في منزل الحظ يعدك بقضاء أوقات ممتعة مع الأحباب والأصحاب، فقط ابتعد عن الاستفزازات.
مهنيا وماليا: يدفعك الوضع الفلكي اليوم نحو المغامرة وتبدو مبادرا وشجاعا والفلك قد يساعدك على اتخاذ قرارات تقودك لحل مشاكلك.
برج العذراء
مهنيا وماليا: الظروف مواتية لتحقيق نجاحات ومكاسب وتستطيع أن تدير النواحي المادية جيدا.
عاطفيا واجتماعيا: تسعى بجدية للاقتراب ممن تحب وأيضا لتنمية اتصالاتك أو تنمية معارفك وينفعك ما تملك من مواهب وقدرات.
برج الميزان
عاطفيا: إذا كنت متزوجا فالقمر يشوشك وعليك أن تحافظ على تماسكك وهدوئك مع شريك حياتك.
مهنيا واجتماعيا: اليوم حاول أن تلاحظ كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك، واصبر حتى ترتب أفكارك.
برج العقرب
عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن توطد علاقتك بالجميع وتنظم أفكارك وتتمتع بالبلاغة في التعبير عن مشاعرك وأفكارك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة واليوم أنت أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك.
برج القوس
عاطفيا: القمر في منزل الحب يجعلك رومانسيا وتبدو مستعدا للتعبير عما بداخلك من طاقة عاطفية.
مهنيا واجتماعيا: اليوم يمنحك الفلك انسجاما وسلاما مع من حولك ويعدك بالسعادة.
برج الجدي
عاطفيا وعائليا: ما زال القمر معاكسا.. كن مرنا وحاول أن تجنب العناد مع الأهل أو الأقارب والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مربع برجك وقد يتسبب في تعطيل أمور وعليك ألا تتذمر وأن ترى الأمور من جانبها الإيجابي.
برج الدلو
عاطفيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات مما يساعدك أن تكون بليغا في تعبيراتك، وتتعامل بلباقة وتتحسّن علاقاتك.
عائليا ومهنيا: رغم الضغوط يدعمك القمر وتجد اليوم من يقف بجانبك من الأقارب والزملاء.
برج الحوت
مهنيا وماليا: القمر بمنزلك الثاني ومن المهم اليوم تتصرف بحكمة ودقة في خطواتك المهنية وأيضا في الأمور المالية.
عاطفيا واجتماعيا: القمر يقترن مع فينوس في منزلك الثاني وقد يدفعك ذلك للتسرع في كلامك.. حاول أن تكون متوازنا ولبقا، ولا تغامر.
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