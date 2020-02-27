تتوق كل عروس إلى أن تحظى بإطلالة رائعة في ليلة العمر، ولتحقيق ذلك لابد من الانتباه لأدق التفاصيل ووضع أهم اللمسات للحصول على إطلالة تخطف الأنظار، ويأتي اختيار أحذية الزفاف الأنيقة ذات الكعب العالي من أهم القرارات التي تتخذها العروس بعد اختيار فستان الزفاف، ولابد أن تكون أحذية الزفاف مريحة لأن العروس سترتديها لساعات طويلة.

إليك موديلات أحذية عرايس كعب عالي لتساعدك على حسم قرارك واختيار أحذية الزفاف المناسبة..



- أحذية الدانتيل

تعد أحذية الزفاف المطعمة بالدانتيل من أجمل الأحذية التي يمكن أن تعتمدها العروس في ليلة الزفاف، فتصميم الدانتيل الأبيض الرقيق المطرز على الحذاء يتناغم بشدة مع فستان الزفاف الأبيض ليضفي النعومة والأنوثة على إطلالة العروس في هذا اليوم المميز.



- الأحذية المرصعة

تعد الأحذية المرصعة بالأحجار اللامعة هي الخيار الأمثل لإطلالة فاخرة وأنيقة للعروس، فتتناغم الأحجار اللامعة المصطفة على جانبي الحذاء بشكل أنيق مع لون الحذاء الأبيض مما يعطي رونقًا رائعًا لأحذية الزفاف.



- أحذية الكعب المزخرف

من التصميمات الرائعة للأحذية التي يمكن أن تعتمدها العروس لإطلالة استثنائية!، فتمتد الزخرفة اللامعة من أعلى كعب الحذاء حتى الأسفل لتزين الحذاء بأكمله من خلال الزخارف اللامعة الملتفة حوله بشكل ناعم، لتضفي على إطلالة العروس الأناقة.



- أحذية الورود

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تعد الأحذية المزخرفة بالورود من التصميمات التي يمكن أن تعتمدها العروس في ليلة الزفاف لإطلالة رومانسية ومفعمة بالأنوثة، فتصطف الورود المميزة بألوان الباستيل الناعمة على مقدمة الحذاء أو جانبيه مما يضفي على الأحذية مظهرًا خلابًا يتناسب مع أناقة فستان الزفاف الأبيض.



- الأحذية اللامعة

يمكن للعروس اختيار الأحذية اللامعة لإطلالة مبهرجة تخطف الأنظار، كما يضفي المظهر اللامع على أحذية الزفاف الأناقة على إطلالة العروس لتتناسب مع تصميم فستان الزفاف الذي يجب أن يكون بسيطًا في حال اعتماد الأحذية اللامعة لإطلالة راقية.



- أحذية الساتان

لا شيئ يضاهي روعة الإطلالة الملائكية المفعمة بالبساطة للعروس في ليلة الزفاف، ويتحقق ذلك من خلال اختيار أحذية الزفاف المزينة بشرائط الساتان الرقيقة لتضفي طابعًا من الأنوثة والنعومة على العروس.

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