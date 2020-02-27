أحذية عروس رياضية مريحة ليوم الزفاف

القاهرة - لايف استايل
اختيار الأحذية الرياضية أصبحت من الصّيحات المفضلة لدى الكثير من الصبايا بيوم الزفاف، تحديدًا بعد وجود الكثير من الموديلات العصرية التي تناسب الصبايا بهذا اليوم المهم، اخترناها لكِ من أشهر الموديلات العالمية، لتختاري ما يناسبكِ.
الحذاء الرياضي مع التطريزات الكريستالية
عندما تعتمدي هذا الموديل من الأحذية الرياضية، يمكنكِ اختيار التطريزات الكريستالية كهذا الحذاء من Stuart Weitzman، لاطلالة فخمة وأنيقة حتى مع اللمسة المريحة.
الحذاء الرياضي يحمل العلامة الشهيرة للماركة
للصبيّة الواثقة من نفسها التي تبحث اطلالة مريحة وبسيطة، يمكنكِ فقط اختيار الحذاء الرياضي من غوتشي Gucci، فقط مع العلامة التجارية على الحذاء، لاطلالة فخمة من دون الكثير من الأفكار أو المجهود.
حذاء رياضي مع الكعب المريح
إذا كنتِ لا تعتادين الأحذية مع الكعب العالي إطلاقًا، فأنتِ تبحثين في المقام الأول عن حذاء مريح من الدرجة الأولى، لهذا سيناسبكِ هذا الموديل من Alexander McQueen، مع الكعب الانسيابي المطاطي، خاصًة إن كنتِ كثيرة الحركة.
حذاء رياضي مع لمسة الجوبير
من التصاميم التي أعجبتنا أيضًا هذا الحذاء البسيط من Christian Louboutin، مع لمسة الجوبير البسيطة المُطرز بها الحذاء من أحد الجانبين، لاطلالة أنثوية ومريحة في الوقت نفسه.
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