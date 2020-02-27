تحضيرات كثيرة ترافق العروس منذ بداية التخطيط لحفل الزفاف وكل ما يترافق معه من الفستان الى الاكسسوارات والمجوهرات وغيرها، وتليها التحضيرات الخاصة بما بعد حفل الزفاف ولاسيما شهر العسل.

أزياء العروس خلال شهر العسل في مراكش

وبالطبع، تحتل فترة شهر العسل حيزاً كبيراً جداً من اهتمام العروس حيث أنها تتحضّر لها بشكل مثالي وتوضب حقيبة كاملة تتناسب المكان الذي ستتوجّه إليه برفقة شريك العمر.

في الصفحات التالية، اخترنا مجموعة من الاكسسوارات التي تناسب مختلف الوجهات السياحية التي من الممكن أن تختارها العروس لتمضية شهر العسل، ولها أن تختار ما يعجبها منها.

أزياء العروس خلال شهر العسل في مراكش

مراكش من الوجهات السياحية المميزة لتمضية فترة شهر العسل، وبمجرد التفكير بهذه المدينة يتبادر إلى أذهاننا الحضارة الشرقية الغنية بكنوزها وأزيائها المميزة، ولهذا على العروس التي اختارت هذه الوجهة أن تحرص على توضيب حقيبة سفر مميزة تجمع فيها بين الأسلوب التقليدي

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مع العصري، وبالنسبة إلى الإكسسوارات، عليها أن تختار التصاميم ذات الطابع الشرقي والتي شاهدناها بكثرة ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 مثل التربان الذي سيطر على منصات العروض، وأقراط الشراريب بألوانها الحيوية، والأحذية الصيفية ذات الدرجات المعدنية

وبشكل خاص الذهبي والفضي، وحقائب اليد اللافتة الكبيرة منها والصغيرة الخاصة بالسهرات.

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