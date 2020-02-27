أحدث أشكال أحذية العروس من أشهر الماركات العالمية

حذاء الزفاف هو قطعة فنية منفردة بذاتها، تهتم به كل عروس تبحث عن الجمال والأناقة، وتعرف بالفعل كيف تكون ملكة الحفل، ولكي تكوني على دراية بأحدث خطوط الموضة العالمية، اخترنا لكِ ، أجدد الأحذية العصرية لعروس هذا العيد من أشهر الماركات العالمية.



الأحذية برباط الكاحل مع الكعب العالي، تُبرز طولكِ، بخاصة إن كان تصميم فستانكِ قصيرًا من الأمام، كالتصميم من Alexandre Birman أليسكاندر بيرمان برباط الفيونكة، والمميز في هذا التصميم، الكعب متوسط الطول الذي يناسب الوقوف الطويل في الحفل.



أما إذا كنتِ تفضلين الأناقة على الراحة، فسيعجبكِ هذا التصميم من Stuart Weitzman ستيوارت ويتزمان، بـ الكعب العالي، مع حبل الجلد الرفيع من الأمام وعلى الكاحل، وعادة ما يناسب هذا الحذاء العروس صاحبة القدم الرفيع.

أحدث أشكال أحذية العروس



بينما تختار العروس الجريئة دائمًا اطلالة لافتة تجذب الأنظار، كحذاء Gianvito Rossi جيفيانتو روسي باللون النيود اللامع، الذي يناسب فستانكِ بدرجة الأوف وايت.



وفي المقابل، إذا كنتِ تبحثين عن الاطلالة الأنثوية الناعمة أكثر، فاخترنا لكِ الحذاء السومون من Dolce & Gabbana دولتشي آند غابانا، بالكعب متوسط الطول، يناسب كل الصبايا، ولكن اعتمديه مع فستان بسيط قليل التطاريز، حتى لا تبدي مبهرجة.

Advertisements

أحدث أشكال أحذية العروس



أصبحت الكثير من بيوت الأزياء تحرص على أن تجمع بين الراحة والأناقة لأحذية العروس، وهذا ما أبرز لدينا الكعوب السميكة من دار Chloé كلوي، والتي بسهولة من الممكن أن تختاريها مع فساتين السندريلا المنفوشة، والطويلة، كما أنها لن تكون آخر مرة ترتدينها يوم الزفاف، ستكون قطعة تناسب الكثير من الاطلالات لديكِ.

قد يهمك أيضا:

الأحذية العسكرية موضة تزيدك جرأة من وحي إطلالة النجمة تشارليز ثيرون

تنسيق الحجاب مع الفساتين الكاجوال لإطلالة عصرية مميزة في ربيع 2020